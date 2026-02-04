L’inflazione scende all’1% a gennaio

A gennaio, i prezzi in Italia sono aumentati meno rispetto all’anno scorso. L’Istat ha stimato che l’inflazione si ferma all’1%, il livello più basso da mesi. Molti cittadini hanno notato che i costi quotidiani sono rimasti più stabili, anche se alcune spese continuano a salire. La strada verso una stabilità dei prezzi sembra ancora lunga, ma questa è sicuramente una buona notizia per le famiglie.

2026 su base annuale. Questa la stima dell’ Istat sull’andamento dei prezzi a gennaio in Italia. Il carrello della spesa aumenta invece del 2,1% rispetto a gennaio 2025. La stima dell’inflazione sul 2025 – messa a punto dall’Istituto di statistica – era stata fissata in aumento dell’1,5% rispetto all’anno precedente. Istat stima crescita dello 0,4% sul mese. Secondo le stime preliminari dell’ Istat a gennaio 2026 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,4% su base mensile e del +1% su base annua (in rallentamento rispetto al +1,2% di dicembre). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - L’inflazione scende all’1% a gennaio Approfondimenti su Istat Inflazione Inflazione: Lecco migliora e scende sotto la media nazionale Iran anno zero. Inflazione e povertà. Si scende in piazza contro gli ayatollah In Iran, la crisi economica si acuisce, con inflazione e povertà che spingono sempre più cittadini alla protesta. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. CPI Hits Today — This Decides the Santa Rally or Breakdown #CPI Ultime notizie su Istat Inflazione Argomenti discussi: Inflazione nell’eurozona: cosa aspettarsi dai dati di gennaio; Eurozona a rischio stagnazione: Morgan Stanley IM prevede tassi in calo e inflazione sotto il 2%; Sorpresa: l’inflazione scende negli specialisti drug e aumenta di più nei discount; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib lima i guadagni, il Pmi servizi dell’Eurozona cala a 51,6. Eurozona, l’inflazione scende all’1,7% a gennaioNel mese di gennaio, l’inflazione nell’eurozona ha mostrato un rallentamento, scendendo sotto la soglia del 2%. Secondo i dati preliminari forniti da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea ... borse.it A gennaio l’inflazione rallenta a +1% anno su anno. Per il carrello della spesa rincari del 2,1%I dati Istat mostrano un rallentamento dell'inflazione generale, ma i beni di prima necessità continuano a registrare aumenti significativi ... ilfattoquotidiano.it Nel 2025 scende l’inflazione e aumentano i salari: il miglioramento Italiano nei dati Istat- - facebook.com facebook Seguiamo con forte preoccupazione quanto sta accadendo in Iran dove il regime teocratico degli ayatollah sta stroncando con metodi violentissimi le proteste nate per il carovita e l'inflazione. Avere oscurato internet è la copertura perfetta per tentare di nascon x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.