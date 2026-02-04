L’inflazione scende all’1% a gennaio

Da lapresse.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A gennaio, i prezzi in Italia sono aumentati meno rispetto all’anno scorso. L’Istat ha stimato che l’inflazione si ferma all’1%, il livello più basso da mesi. Molti cittadini hanno notato che i costi quotidiani sono rimasti più stabili, anche se alcune spese continuano a salire. La strada verso una stabilità dei prezzi sembra ancora lunga, ma questa è sicuramente una buona notizia per le famiglie.

2026 su base annuale. Questa la stima dell’ Istat sull’andamento dei prezzi a gennaio in Italia. Il carrello della spesa aumenta invece del 2,1% rispetto a gennaio 2025. La stima dell’inflazione sul 2025 – messa a punto dall’Istituto di statistica – era stata fissata in aumento dell’1,5% rispetto all’anno precedente. Istat stima crescita dello 0,4% sul mese. Secondo le stime preliminari dell’ Istat a gennaio 2026 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,4% su base mensile e del +1% su base annua (in rallentamento rispetto al +1,2% di dicembre). 🔗 Leggi su Lapresse.it

l8217inflazione scende all82171 a gennaio

© Lapresse.it - L’inflazione scende all’1% a gennaio

Approfondimenti su Istat Inflazione

Inflazione: Lecco migliora e scende sotto la media nazionale

Iran anno zero. Inflazione e povertà. Si scende in piazza contro gli ayatollah

In Iran, la crisi economica si acuisce, con inflazione e povertà che spingono sempre più cittadini alla protesta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

CPI Hits Today — This Decides the Santa Rally or Breakdown #CPI

Video CPI Hits Today — This Decides the Santa Rally or Breakdown #CPI

Ultime notizie su Istat Inflazione

Argomenti discussi: Inflazione nell’eurozona: cosa aspettarsi dai dati di gennaio; Eurozona a rischio stagnazione: Morgan Stanley IM prevede tassi in calo e inflazione sotto il 2%; Sorpresa: l’inflazione scende negli specialisti drug e aumenta di più nei discount; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib lima i guadagni, il Pmi servizi dell’Eurozona cala a 51,6.

l inflazione scende allEurozona, l’inflazione scende all’1,7% a gennaioNel mese di gennaio, l’inflazione nell’eurozona ha mostrato un rallentamento, scendendo sotto la soglia del 2%. Secondo i dati preliminari forniti da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea ... borse.it

A gennaio l’inflazione rallenta a +1% anno su anno. Per il carrello della spesa rincari del 2,1%I dati Istat mostrano un rallentamento dell'inflazione generale, ma i beni di prima necessità continuano a registrare aumenti significativi ... ilfattoquotidiano.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.