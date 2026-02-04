L' indotto dei film girati in Friuli Venezia Giulia vale quasi 20 milioni di euro

Durante il 2025, il Friuli Venezia Giulia ha attirato numerosi set cinematografici, portando in regione produzioni di livello internazionale. Le location come le cime innevate del Tarvisiano, l’aeroporto di Bordano ormai dismesso e le verdi vallate del Natisone sono state protagoniste di questa crescita. Tutto ciò ha generato un indotto che vale ormai quasi 20 milioni di euro, portando nuovi posti di lavoro e visibilità alla regione.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.