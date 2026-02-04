L’inchiesta della Polonia su Putin ed Epstein

La Polonia ha aperto un’indagine sui presunti legami tra Vladimir Putin e Jeffrey Epstein. Il primo ministro Donald Tusk ha annunciato che Epstein avrebbe lavorato con il Cremlino per raccogliere materiale compromettente sulle élite occidentali. L’inchiesta si concentra su possibili collaborazioni segrete tra il finanziere e le autorità russe.

La Polonia ha aperto un'inchiesta sui legami tra Jeffrey Epstein e Vladimir Putin. Ad annunciarlo è stato il primo ministro Donald Tusk, secondo il quale in finanziere pedofilo avrebbe collaborato con il Cremlino con lo scopo di raccogliere materiale compromettente sulle élite occidentali. Molti esponenti avevano partecipato ai festini sull'isola privata che prevedevano abusi su minori I mille file di Epstein su Putin. «Tra i documenti pubblicati finora ce ne sono oltre mille che riguardano direttamente Vladimir Putin e 9 mila che riguardano la Russia», ha affermato Tusk in conferenza stampa. «Ssto parlando dell'ambiente politico russo.

