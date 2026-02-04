lil jolie torna con il singolo sophie scritta con dario de la rappresentante di lista

Lil Jolie torna con Sophie, primo tassello del suo prossimo progetto discografico. Il 10 febbraio segna il ritorno di Lil Jolie con Sophie (BMG, pre-save ), primo tassello del suo prossimo progetto discografico. Soph ie inaugura un nuovo capitolo del percorso artistico di Lil Jolie e nasce dal bisogno di un luogo senza giudizio, lontano dalle aspettative. Un rifugio fragile e in continuo movimento, costruito per sopravvivere alla sensazione di sentirsi sbagliata o fuori posto. Crescendo, però, arriva una consapevolezza: a volte non sei strana, sei solo stanca. Una dimensione visiva che trova riscontro anche nell’artwork del brano, una casa in cui tutto si muove all’esterno mentre ci si rintana al suo interno per proteggere sé stessi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Sophie vede la cantautrice collaborare con DARIO MANGIARACINA de La Rappresentante di Lista ed è una canzone intima e viscerale punto di incontro tra il cantautorato italiano e influenze alternative rock Il 10 febbraio segna il ritorno di Lil Jolie con Sophie facebook