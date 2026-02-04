L' ideologia in farmacia Monza vuole boicottare i farmaci israeliani Polemiche e paradossi etici

Il Consiglio comunale di Monza ha deciso di chiedere alle farmacie comunali di smettere di vendere farmaci prodotti da aziende israeliane, in particolare Teva. La mozione ha scatenato molte polemiche e solleva diversi dubbi etici. La scelta diventa un segnale forte, ma anche un passo che potrebbe complicare l’approvvigionamento di medicinali per i cittadini. La questione divide opinioni e mette in luce come le scelte politiche si riflettano anche nel settore sanitario.

Il Consiglio comunale di Monza ha approvato una mozione che invita le farmacie comunali a interrompere, progressivamente, la commercializzazione dei farmaci prodotti da aziende israeliane, a partire da Teva, uno dei maggiori gruppi farmaceutici al mondo nel settore dei medicinali generici. Il provvedimento, presentato dalla lista civica di maggioranza LabMonza, è passato con 16 voti favorevoli, 6 contrari e 5 astenuti, tra cui il sindaco Paolo Pilotto. Il testo impegna l'amministrazione a "orientare le politiche delle farmacie comunali verso criteri di coerenza con il diritto internazionale e i diritti umani", chiedendo di non rinnovare alla scadenza i contratti di fornitura con Teva e di sostituire i prodotti con farmaci equivalenti disponibili sul mercato.

