Libri lettori e partecipazione | il crowdfunding come laboratorio dell’editoria contemporanea
Il mondo dell’editoria italiana ha cambiato volto con il crowdfunding. Sempre più autori e case editrici usano questa modalità per finanziare i loro progetti, coinvolgendo direttamente i lettori. Non si tratta più di un esperimento isolato, ma di una pratica consolidata che sta diventando parte integrante del settore. Le campagne di raccolta fondi attirano un pubblico interessato a scoprire nuove storie e a sostenere gli autori emergenti. In questo modo, libri e lettori si incontrano in un percorso condiviso, che modifica il modo di pensare alla pubblicazione e alla distribuzione.
Il crowdfunding editoriale non è più una novità, ma una componente strutturale del panorama culturale italiano. Dopo la fase iniziale di entusiasmo per il digitale, l’editoria è entrata in una stagione di maturità, in cui l’innovazione non passa più dalla rottura dei modelli tradizionali, bensì dalla loro integrazione. Oggi il tema non è se il crowdfunding funzioni, ma che tipo di ecosistema stia contribuendo a costruire. Diversi editori hanno adottato modelli di crowdfunding, ma probabilmente quello con uno storico più consolidato in Italia è bookabook, casa editrice che ha fondato il proprio modello sulla partecipazione attiva dei lettori nella fase di nascita dei libri. 🔗 Leggi su Tpi.it
Crowdfunding editoriale: come il pre-ordine ha ridefinito il percorso dei libri in Italia
Negli ultimi anni, in Italia, il modo di pubblicare libri sta cambiando.
Più Libri Più Liberi, CasaPound “Rivolta dell’editoria antifascista? Iniziassero a leggere invece di fare teatrini”
Durante l'edizione 2025 di Più Libri Più Liberi ad Arezzo, CasaPound ha commentato duramente l'attuale scena editoriale antifascista, invitando a privilegiare la lettura rispetto alle polemiche e ai teatrini politici.
Argomenti discussi: Libri per sognare, al via la decima edizione. 1804 ragazzi e 91 classi coinvolte; Biblioteca comunale e Casa Piani: gli appuntamenti di febbraio; Bogliasco, Biblioteca civica Casetta Burchi - dal 5 al 28 febbraio - Rassegna bibliografica Nati per Leggere 2025. Una guida per genitori e futuri lettori - Presentazione della guida a cura di Donatella Curletto, martedì 10 febbraio - ore 17 | Istruzione e Diritto - Città Metropolitana; Bari – Progetto Lo scrittore, il libro, il lettore: 30 e 31 gennaio Villa Romanazzi Carducci.
Biblioteche in rete e lettori in movimento: il sistema bibliotecario Valli dei Mulini raccontato da Silvia BorellaEscape room tra gli scaffali, reading challenge e gadget: il sistema bibliotecario Valli dei Mulini punta su lettura, innovazione e partecipazione per rendere sempre più vive e coinvolgenti le 46 bibl ... varesenews.it
«Libri per sognare», la sfida si gioca su 5 titoli: ora la parola ai giovaniI cinque i titoli di letteratura contemporanea sono stati selezionati dai librai, con altrettanti autori, oltre agli illustratori: testi ricchi di spunti e suggestioni che affrontano temi e valori ... ecodibergamo.it
AMICI LETTORI MI CONSIGLIATE I PIÙ BEI LIBRI DI GIANRICO CAROFIGLIO per iniziare a leggerlo Grazie mille - facebook.com facebook
Più lettori, più libri, più eventi: la Gambalunga chiude il 2025 superando per la prima volta la soglia delle 200.000 presenze Leggi la notizia qui comune.rimini.it/novita/notizie… #rimini #comunerimini #bilancio #biblioteca #cultura x.com
