Libri lettori e partecipazione | il crowdfunding come laboratorio dell’editoria contemporanea

Il mondo dell’editoria italiana ha cambiato volto con il crowdfunding. Sempre più autori e case editrici usano questa modalità per finanziare i loro progetti, coinvolgendo direttamente i lettori. Non si tratta più di un esperimento isolato, ma di una pratica consolidata che sta diventando parte integrante del settore. Le campagne di raccolta fondi attirano un pubblico interessato a scoprire nuove storie e a sostenere gli autori emergenti. In questo modo, libri e lettori si incontrano in un percorso condiviso, che modifica il modo di pensare alla pubblicazione e alla distribuzione.

Il crowdfunding editoriale non è più una novità, ma una componente strutturale del panorama culturale italiano. Dopo la fase iniziale di entusiasmo per il digitale, l’editoria è entrata in una stagione di maturità, in cui l’innovazione non passa più dalla rottura dei modelli tradizionali, bensì dalla loro integrazione. Oggi il tema non è se il crowdfunding funzioni, ma che tipo di ecosistema stia contribuendo a costruire. Diversi editori hanno adottato modelli di crowdfunding, ma probabilmente quello con uno storico più consolidato in Italia è bookabook, casa editrice che ha fondato il proprio modello sulla partecipazione attiva dei lettori nella fase di nascita dei libri. 🔗 Leggi su Tpi.it

Negli ultimi anni, in Italia, il modo di pubblicare libri sta cambiando.

Durante l'edizione 2025 di Più Libri Più Liberi ad Arezzo, CasaPound ha commentato duramente l'attuale scena editoriale antifascista, invitando a privilegiare la lettura rispetto alle polemiche e ai teatrini politici.

