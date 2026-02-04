Libri lettori e partecipazione | il crowdfunding come laboratorio dell’editoria contemporanea

Il mondo dell’editoria italiana ha cambiato volto con il crowdfunding. Sempre più autori e case editrici usano questa modalità per finanziare i loro progetti, coinvolgendo direttamente i lettori. Non si tratta più di un esperimento isolato, ma di una pratica consolidata che sta diventando parte integrante del settore. Le campagne di raccolta fondi attirano un pubblico interessato a scoprire nuove storie e a sostenere gli autori emergenti. In questo modo, libri e lettori si incontrano in un percorso condiviso, che modifica il modo di pensare alla pubblicazione e alla distribuzione.

Il crowdfunding editoriale non è più una novità, ma una componente strutturale del panorama culturale italiano. Dopo la fase iniziale di entusiasmo per il digitale, l’editoria è entrata in una stagione di maturità, in cui l’innovazione non passa più dalla rottura dei modelli tradizionali, bensì dalla loro integrazione. Oggi il tema non è se il crowdfunding funzioni, ma che tipo di ecosistema stia contribuendo a costruire. Diversi editori hanno adottato modelli di crowdfunding, ma probabilmente quello con uno storico più consolidato in Italia è bookabook, casa editrice che ha fondato il proprio modello sulla partecipazione attiva dei lettori nella fase di nascita dei libri. 🔗 Leggi su Tpi.it

