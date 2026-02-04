A Zintan, nella regione meridionale della Libia, è stato ucciso Saif al-Islam, il secondo figlio di Muammar Gheddafi. L’operazione è stata un colpo duro per chi ancora sostiene il vecchio regime, e segna un cambiamento importante nel conflitto che da anni attraversa il paese. Ora, senza la presenza di Saif al-Islam, la situazione in Libia si fa ancora più complessa, con nuove sfide per chi cerca di stabilizzare la regione.

A Zintan, nella regione meridionale della Libia, è stato ucciso Saif al-Islam, il secondo figlio di Muammar Gheddafi, in un'operazione che sembra aver rappresentato una decapitazione significativa del vecchio regime. La notizia è arrivata all'epoca di un pomeriggio di martedì, 4 febbraio 2026, e si è diffusa rapidamente in tutta la regione, con forti reazioni da parte delle autorità locali, della comunità internazionale e soprattutto di quelle russe, che avevano visto in Saif un punto di riferimento strategico per il loro intervento in Libia.

La morte di Saif al Islam, figlio di Gheddafi, cambia di molto gli equilibri in Libia.

La notizia si diffonde rapidamente tra le strade di Tripoli, con fonti non ufficiali che parlano di una possibile uccisione di Saif al-Islam Gheddafi.

