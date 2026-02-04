La notizia dell’uccisione di Saif al-Islam Gheddafi si diffonde tra confusione. La sua morte, ancora tutta da confermare, riaccende i timori di un Paese ormai senza pace. La Libia vive in un clima di incertezza, tra scontri e poteri che si contendono il controllo. Nessuno sa ancora cosa sia davvero successo, ma l’ombra di un caos che dura da anni si fa più pesante.

Saif al-Islam Gheddafi, figlio più noto dell’ex leader libico Muammar Gheddafi, sarebbe stato ucciso in Libia in circostanze che restano ancora poco chiare. Secondo le informazioni disponibili, Saif – 53 anni, il cui nome completo significa « La spada dell’Islam » – avrebbe perso la vita nella città di Zintan, nel nord-ovest del Paese, durante scontri armati tra milizie rivali. L’uomo era ricercato dalla Corte penale internazionale con l’accusa di crimini contro l’umanità. Secondogenito del colonnello, Saif al-Islam venne arrestato il 19 novembre 2011 mentre tentava di fuggire verso il Niger, a circa un mese dalla morte del padre. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Libia, cosa significa l’uccisione del figlio di Gheddafi: l’eredità di un caos senza fine

Tripoli, 3 febbraio 2026 – È arrivata la notizia che Saif al-Islam Gheddafi, il figlio dell’ex leader libico Muammar Gheddafi, è stato ucciso.

Saif al-Islam Gheddafi è stato ucciso oggi a Zintan, in Libia.

