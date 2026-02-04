Libia con la morte Saif al-Islam la Russia perde un punto di riferimento

La morte di Saif al Islam, figlio di Gheddafi, cambia di molto gli equilibri in Libia. La sua scomparsa significa perdere un punto di riferimento importante per la Russia, che negli ultimi anni ha mantenuto legami stretti con alcune fazioni del paese. Dopo quindici anni dalla rivolta e dalla fine del regime, la sua uccisione segna un altro passo verso il consolidamento di un nuovo scenario politico nel paese nordafricano.

(Adnkronos) – La morte di Saif al Islam, figlio di Muammar Gheddafi, rappresenta "una decapitazione importante di quello che resta dell'ex regime" del colonnello, quindici anni dopo l'inizio della rivolta contro il dittatore, la sua cattura e uccisione. E soprattutto è un nuovo, brutto colpo per la Russia, che aveva nel secondogenito del colonnello "un. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

La notizia si diffonde rapidamente tra le strade di Tripoli, con fonti non ufficiali che parlano di una possibile uccisione di Saif al-Islam Gheddafi.

Saif al-Islam Gheddafi è stato ucciso oggi a Zintan, in Libia.

