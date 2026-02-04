Lezioni green alle ecoisole dei rioni

Nel pomeriggio, i residenti dei rioni di Lecco hanno partecipato a una lezione sulla differenziazione dei rifiuti. L’evento, promosso dal Comune in collaborazione con Silea, ha attirato molte persone interessate a capire meglio come smaltire correttamente i rifiuti domestici. Durante l’incontro, si sono date indicazioni pratiche e si è risposto alle domande dei cittadini, con l’obiettivo di migliorare la raccolta differenziata in città.

Lezioni green sulla corretta differenziazione dei rifiuti nei rioni cittadini. Si è svolto con una buona partecipazione di pubblico e residenti il pomeriggio di sensibilizzazione e informazione aperto a tutti, promosso dal Comune di Lecco in collaborazione con Silea, dedicato a illustrare le.

