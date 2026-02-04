L’ex vicesindaca ora punta alla candidatura

L’ex vicesindaca di Mortara, Laura Gardella, ha deciso: si candiderà alle prossime elezioni comunali di primavera. La sua candidatura sembra ormai certa, anche se ancora non ha ufficializzato tutto. La scelta arriva dopo mesi di discussioni e voci che si rincorrevano in città. Ora, Gardella punta a tornare in campo e a giocarsi una possibilità di guidare di nuovo il Comune.

Ci sarà. In un modo o nell’altro. Laura Gardella (nella foto), ex-vice sindaco uscente di Mortara, è uno del ristretto novero dei possibili candidati alle elezioni comunali di primavera. Come è noto il centro lomellino ha vissuto per qualche mese con Gardella come "facente funzione" dopo la tragica scomparsa del sindaco Ettore Gerosa, vittima di un incidente in moto. Un periodo nel quale le tensioni tra le varie forze politiche erano state tali da portare alle dimissioni di numerosi consiglieri e alla caduta dell’amministrazione, da qualche mese ormai retta dal commissario prefettizio. Ma Gardella non ha considerato chiusa la sua esperienza politica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

