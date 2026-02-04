L’ex Fdi Pozzolo aderisce al partito di Vannacci

L’ex esponente di Fratelli d’Italia, Pozzolo, ha deciso di aderire al partito di Vannacci. In un’intervista, ha detto che non è più il momento di una destra che si nasconde o chiede permesso. Ora, vuole una linea più decisa e diretta, senza tentennamenti. La scelta ha sorpreso alcuni, ma lui spiega che è il passo naturale per chi vuole essere più forte e chiaro.

«Non è più tempo di una destra che chiede scusa e chiede permesso, che cerca legittimazione negli altri. È tempo di una destra che parla chiaro e agisce ». Così l'ex deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo, ora nel Gruppo Misto, ha annunciato sui social che aderirà al nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro nazionale. È il primo membro di Montecitorio a seguire l'ex generale nella sua nuova avventura dopo lo strappo con la Lega, ma altri sarebbero pronti a seguirlo – si parla dei leghisti Rossano Sasso, Edoardo Ziello e Domenico Furgiuele. «Il suo progetto va molto oltre le vecchie categorie politiche.

