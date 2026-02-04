Letti separati Samira Lui Gerry lo racconta così e spiazza tutti

Durante l’apertura de La Ruota della Fortuna di martedì 3 febbraio, Gerry Scotti ha risposto alle accuse di Fabrizio Corona con una battuta. Ha detto che “Letti separati” sono la soluzione migliore, lasciando intendere di voler mettere fine alle voci che circolano. Con tono ironico, il conduttore ha scelto di non entrare nel dettaglio, ma ha fatto capire di voler andare avanti senza troppi drammi.

Durante l’apertura della puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 3 febbraio, Gerry Scotti è intervenuto in modo netto, scegliendo un registro ironico ma inequivocabile per prendere le distanze dalle accuse di Fabrizio Corona, diffuse nelle ultime ore attraverso il format Falsissimo e rapidamente diventate virali. Il riferimento è emerso nei primi minuti della trasmissione, mentre il conduttore dialogava con la co-conduttrice Samira Lui. Un breve scambio sulle rispettive notti difficili ha offerto a Scotti l’occasione per inserire una precisazione che è apparsa legata alle polemiche circolate online. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Letti separati”. Samira Lui, Gerry lo racconta così e spiazza tutti Approfondimenti su Gerry Scotti Sanremo 2026, Samira Lui spiazza: “Me ne vado”, la reazione di Gerry Le anticipazioni sul Festival di Sanremo 2026 hanno alimentato molte aspettative, soprattutto riguardo alla possibile partecipazione di Samira Lui. La Ruota della Fortuna, "me ne vado": Samira Lui spiazza Gerry Scotti Durante una puntata di La Ruota della Fortuna su Canale 5, si è verificato un momento inaspettato tra Samira Lui e Gerry Scotti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Falsissimo: Samira Lui e Gerry Scotti le shock rivelazioni di Corona! Ultime notizie su Gerry Scotti Argomenti discussi: Gerry Scotti a Samira Lui: Dica che abbiamo dormito separati altrimenti ci scrivono delle robe che non ha idea; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui: Dormito insieme? Specifichiamo. Avete qualche idea come posso mettere 2 letti singoli affiancati ma separati Ho 2 bimbe di 8 e 3 anni E mettendo i letti distanti rimane poco spazio.vorrei unirli ma separarli in qualche maniera. Grazie - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.