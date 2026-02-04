Alla fine della puntata di mercoledì 4 febbraio, il pubblico di L'Eredità si è ritrovato sconvolto. Durante il quiz di Rai 1 condotto da Marco Liorni, Francesco è tornato a casa. La scena ha lasciato tutti senza parole, con i telespettatori che hanno espresso rabbia e delusione. Una conclusione che ha acceso il dibattito sui social e tra gli spettatori presenti in studio.

Telespettatori de L'Eredità a lutto al termine della puntata di mercoledì 4 febbraio. Al quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni avviene infatti un fatto a suo modo storico: Francesco torna a casa. "Ci sono partecipanti che a molti non piacciono, sembrano arroganti, presuntosi o semplicemente non ispirano simpatia. Francesco no! Lui piaceva alla maggior parte degli spettatori e telespettatori. Il gigante buono, amabile, simpatico oggi va via e molti esclamano: noo!", scrive una appassionata su X. E non è la sola: "Ciao, Francesco, ti auguro ogni bene. Sei una bella persona", "Il più bravo, il più simpatico, il più bello mai transitato da questo programma se ne è andato senza vincere mai. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, "Francesco no!": pubblico sconvolto e furioso

