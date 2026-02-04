L’elogio della fragilità come risorsa per mete inaspettate

La discussione sulla perfezione riparte con un nuovo libro che mette in evidenza come la fragilità possa diventare una risorsa. L’autore riflette sul senso di perfezione, spesso irraggiungibile, e invita a considerare le proprie debolezze come un punto di partenza per scoprire mete inaspettate. Un ragionamento semplice, diretto, che invita a guardare alle proprie imperfezioni con occhi diversi.

IL LIBRO. Che cos’è la perfezione? Una condizione impossibile da raggiungere, o quell’idea di poter stare bene con se stessi, e con le proprie fragilità, in fondo accessibile a tutti? Paolo Ruffini, nel romanzo «Io sono perfetto» (La Nave di Teseo), sceglie la seconda possibilità. Costruisce una favola contemporanea in cui la diversità non è un limite, ma un dono. Paolo, politico corrotto, cerca una via di fuga, candidando al proprio posto per il ruolo di Presidente Ma lui, con la sua autenticità, ribalta la logica del potere, raggiunge traguardi inaspettati e insegna - sorprendendo anche il fratello - che «nessuno è normale, nessuno è diverso, siamo tutti unici e perfetti» del Consiglio il fratello gemello Simone, con sindrome di Down, pensando di poterlo manipolare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it

