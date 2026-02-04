Lega | Zaia ' Vannacci? Gli abbiamo aperto il partito come a un principe ci servirà da lezione'

La Lega ha aperto le sue porte a Roberto Vannacci come nessuno prima. Luca Zaia dice che l’hanno trattato come un principe, ma ora la situazione serve come lezione per capire fino a che punto si può spingere. È la prima volta che un personaggio così entra in modo così aperto nel partito, e le parole di Zaia sembrano voler mettere in guardia. La vicenda sta facendo discutere tra i membri e rischia di lasciare traccia nelle prossime mosse del partito.

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "A Roberto Vannacci abbiamo spalancato le porte del partito come mai era accaduto con nessuno. Salvini ha dimostrato di essere inclusivo e corretto, nell'ottica della perfetta ospitalità, per cui l'obiettivo è il far sentire l'ospite come un principe". Lo dice Luza Zaia al Corriere della sera. "Francamente, non mi straccio le vesti. Per noi lui è il passato", prosegue l'ex governatore del Veneto. Dovrebbe dimettersi dal Parlamento europeo? "Ma accidenti! Lui è lì grazie ai voti della Lega", replica Zaia sottolineando: "Lui è stato eletto con il nostro simbolo e con il tam tam di un partito che ha dei militanti veri.

Zaia commenta l’addio di Vannacci alla Lega e dice che ora bisogna fare i conti con le conseguenze.

Roberto Vannacci ha lasciato ufficialmente la Lega.

