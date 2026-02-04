Lega e Vannacci allontanati Germanà | Rispetto ma nessun perdono

Roberto Vannacci ha lasciato ufficialmente la Lega, e Nino Germanà non ha perso tempo a commentare. Il senatore siciliano ha detto di aver accolto con rispetto la decisione, ma ha aggiunto che non ci sarà nessun perdono. La sua reazione si aggiunge alle tensioni già in corso dopo l’addio di Vannacci, che ha suscitato molte discussioni tra i politici e gli osservatori.

**Roberto Vannacci abbandona la Lega, e il suo ex collaboratore Nino Germanà replica con un commento pungente: “Ho accolto con rispetto.”** A pochi giorni di distanza dall’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega, il senatore siciliano Nino Germanà ha lasciato cadere un commento che ha fatto discutere. Il presidente della Commissione Finanze della Camera, e membro della Lega, ha parlato di “fiducia”, “militanza” e “passione” in un momento in cui la struttura partitica sta affrontando criticità interne. L’uscita di Vannacci, che era stato uno tra i primi a guidare il movimento del Consolato, è stata vista da molti come un colpo di scena, forse persino una forma di ritorsione o un tentativo di sottrarre il partito da un’area troppo influenzata da un clima di tensione politica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lega e Vannacci allontanati, Germanà: “Rispetto ma nessun perdono Approfondimenti su Vannacci Lega Lega, Salvini: “Vannacci? Chiariremo, ma non esiste nessun problema” Il leader della Lega, Matteo Salvini, mette le mani avanti e assicura che non ci sono problemi con il generale Vannacci. Lega, Salvini sminuisce il caso Vannacci: “Con lui chiariremo tutto, non c’è nessun problema” Salvini minimizza il caso Vannacci. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Vannacci Lega Argomenti discussi: Il nuovo simbolo di Vannacci crea agitazione nella Lega, Romeo: Chiarisca al più presto con Salvini; Evento con CasaPound alla Camera, opposizioni protestano: annullate tutte le conferenze stampa, giornalisti allontanati; La conferenza stampa con Casapound alla Camera finisce nel caos e viene annullata. Le opposizioni occupano e intonano Bella Ciao - Il video; Quali partiti prendono più voti nei sondaggi politici: Lega di Salvini cala, campo largo si avvicina. Vannacci molla la Lega, 'io avanti da solo'. L'ira di SalviniRoberto Vannacci dice addio alla Lega. E annuncia: Proseguo la mia strada da solo, ammettendo che il simbolo Futuro Nazionale da oggi è una realtà. Il 'c'eravamo tanto amati' tra il generale e Mat ... ansa.it Vannacci lascia la Lega: se fossi in Salvini mi guarderei allo specchio con commiserazioneIl Generale lascia il Carroccio per fondare 'Futuro Nazionale': un'umiliazione per Salvini e una svolta a destra estrema ... ilfattoquotidiano.it #Salvini torna sull’addio di #Vannacci alla #Lega: “E’ un tradimento. Poi ci si domanda perché la gente non va a votare”. LEGGI L’ARTICOLO - facebook.com facebook Quando #Vannacci assicurava: “Resto nella Lega, ho dato la mia parola d’onore” x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.