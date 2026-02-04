Lega | Ciriani ' Vannacci al 4%? Se mia nonna avesse le ruote'

Il senatore della Lega, Ciriani, non si lascia impressionare dai sondaggi che danno Vannacci al 4%. Risponde con una battuta, dicendo che è come se “mia nonna avesse le ruote”. Poi aggiunge che la campagna elettorale è ancora lunga e che ci vuole pazienza e resistenza per arrivare fino in fondo.

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Vannacci al 4%? Se mia nonna avesse le ruote. E' una lunga corsa, bisogna avere tanto fiato". Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde così ai cronisti al Senato sui sondaggi in merito al nuovo partito di Roberto Vannacci. Sondaggi secondo i quali sarebbe proprio Fdi a subire una fuoriuscita di consensi a vantaggio dell'ex-leghista: "Non capisco perché uno che fino a ieri ha votato FdI, ora dovrebbe votare Vannacci, avrebbe potuto votarlo anche prima scegliendo la Lega. Non sono molto preoccupato, francamente secondo me il personaggio è molto sopravvalutato".

Roberto Vannacci ha lasciato ufficialmente la Lega.

