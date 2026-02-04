Lecce Corvino e lo sfogo-show | C’è chi mi dice chitamm davanti a mia moglie

Pantaleo Corvino ha aperto il suo sfogo in conferenza stampa, parlando di alcuni tifosi che lo insultano anche in pubblico. Il dirigente del Lecce ha raccontato di aver ricevuto insulti da alcuni sostenitori mentre era con sua moglie, e ha detto che i veri tifosi sono altri. Corvino non ha nascosto la sua rabbia, criticando chi si nasconde dietro i social e si permette di insultare senza rispetto. La sua voce si è fatta sentire forte, mostrando tutta la frustrazione di chi vive di passione e di critiche ingiuste.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.