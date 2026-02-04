Questa sera alle 23.10 su Twenty Seven va in onda “Le streghe di Eastwick”. Il film, diretto da George Miller, vede sullo schermo Jack Nicholson, Cher e Michelle Pfeiffer. La storia si concentra su tre donne di provincia che scoprono di avere poteri magici, portando scompiglio nel loro piccolo paese. Un film che mescola magia, humour e un pizzico di mistero, perfetto per una serata davanti alla tv.

LE STREGHE DI EASTWICK Twenty Seven ore 23.10 Con Jack Nicholson, Cher e Michelle Pfeiffer. Regia di George Miller. Produzione USA 1987. Durata: 2 ore LA TRAMA Tre belle donne vivono in provincia e sognano il principe azzurro, Che a un certo punto sembra incarnarsi quando arriva sul luogo un eccentrico miliardario. Le tre sono ammaliate e ci mettono un pò a capire che lo straniero è Satana in persona e cova per loro efferati (e ovviamente diabolici) progetti. Ma il demone ovviamente non sa che le donne ne sanno una più di lui. Specie se sono discendenti delle antiche streghe del posto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Le streghe di Eastwick": la storia di tre donne di provincia

