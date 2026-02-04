Le streghe di Eastwick | la storia di tre donne di provincia

Da liberoquotidiano.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera alle 23.10 su Twenty Seven va in onda “Le streghe di Eastwick”. Il film, diretto da George Miller, vede sullo schermo Jack Nicholson, Cher e Michelle Pfeiffer. La storia si concentra su tre donne di provincia che scoprono di avere poteri magici, portando scompiglio nel loro piccolo paese. Un film che mescola magia, humour e un pizzico di mistero, perfetto per una serata davanti alla tv.

LE  STREGHE  DI  EASTWICK  Twenty Seven   ore 23.10 Con Jack Nicholson, Cher  e  Michelle Pfeiffer. Regia  di  George Miller. Produzione  USA 1987. Durata: 2 ore LA TRAMA  Tre  belle   donne vivono in  provincia e  sognano  il   principe  azzurro, Che  a un   certo punto  sembra  incarnarsi  quando  arriva  sul  luogo  un  eccentrico  miliardario. Le   tre   sono ammaliate e ci mettono  un pò a capire che  lo straniero è Satana in persona e  cova   per  loro efferati (e  ovviamente  diabolici)  progetti.  Ma il  demone  ovviamente  non sa  che  le  donne ne  sanno una più  di lui. Specie  se   sono  discendenti  delle antiche   streghe  del posto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

