Le sfilate dei carri allegorici tornano ad animare tutto il territorio comunale | VIDEO

Le sfilate dei carri allegorici tornano a movimentare il territorio comunale. Anche quest’anno, la città si prepara a rivivere momenti di festa con le tradizionali parate che attraversano le isole della laguna, Mestre e tutta la terraferma veneziana. Le strade si riempiranno di colori e musica, attirando cittadini e visitatori da ogni parte.

Carnevale 2026 in Umbria: dove vedere le sfilate dei carri più belle (da Perugia a Foligno) e l’evento per famiglie tra i dinosauri a GubbioScopri il Carnevale 2026 in Umbria: eventi, carri, laboratori e feste per famiglie e bambini da Perugia a Terni. Tradizioni, sapori e divertimento per tutte le età! nostrofiglio.it

Carnevale, le sfilate dei carri tra maschere e giochi nei borghi ternaniTerni- E' tutto pronto per il celebre carnevale dei bambini di Acquasparta, ormai giunto alla trentunesima edizione. Protagonisti assoluti i carri allegorici che, come ogni anno, ... ilmessaggero.it

Carnevale 2026 a San Mauro Castelverde (PA) Sfilate dei Carri Allegorici, a cura dell' ASD Polisportiva San Mauro Castelverde. Domenica 15 Febbraio, dalle ore 15:00 Sabato 21 Febbraio, dalle ore 16:00 Percorso: Via Garibaldi, Corso Umberto I, Piano San - facebook.com facebook

#Dese apre le sfilate di carri allegorici del #CarnevaleVenezia2026! Organizzata dal gruppo Giovani della parrocchia Natività di Maria, la sfilata ha animato le vie del centro di Dese. Presenti gli assessori alla Promozione del Territorio Paola Mar e alla x.com