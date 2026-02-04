Le sfilate dei carri allegorici tornano ad animare tutto il territorio comunale | VIDEO
Le sfilate dei carri allegorici tornano a movimentare il territorio comunale. Anche quest’anno, la città si prepara a rivivere momenti di festa con le tradizionali parate che attraversano le isole della laguna, Mestre e tutta la terraferma veneziana. Le strade si riempiranno di colori e musica, attirando cittadini e visitatori da ogni parte.
Sono confermate anche quest’anno le sfilate dei carri allegorici in tutto il territorio comunale, dalle isole della laguna a Mestre fino alla terraferma veneziana. Alle parate di carri con figuranti in maschera seguirà animazione per tutte le età, con possibilità di trovare stand per un ristoro.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
