Le regole per Cento | trasferta possibile solo in pullman
Sabato sera, una piccola folla di circa cento tifosi della Vuelle potrà finalmente vedere dal vivo l’esordio di Jazz Johnson. La trasferta sarà possibile solo in pullman, e i sostenitori si sono già organizzati per accompagnare la squadra in questa prima partita stagionale. L’attesa è tanta e l’atmosfera tra i tifosi è già calda.
Saranno un centinaio, non di più, i fans della Vuelle che sabato sera avranno la fortuna di vedere l’esordio di Jazz Johnson dal vivo. Sono arrivate le regole in vista del match di Cento che i tifosi pesaresi stavano aspettando per organizzare la trasferta alla Baltur Arena (ore 20.30). L’ Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive ha stabilito alcune misure di sicurezza: numero massimo di 100 biglietti, nel solo settore ospiti, e per i soli residenti in provincia di Pesaro-Urbino da acquistare entro le 19 di venerdì 6 febbraio; possibilità di richiedere alla tifoseria organizzata l’acquisto di biglietti (fino ad esaurimento posti) e prenotazione del posto in pullman; obbligatorietà di trasporto collettivo con pullman organizzati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Cento Vuelle
