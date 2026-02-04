Sabato sera, una piccola folla di circa cento tifosi della Vuelle potrà finalmente vedere dal vivo l’esordio di Jazz Johnson. La trasferta sarà possibile solo in pullman, e i sostenitori si sono già organizzati per accompagnare la squadra in questa prima partita stagionale. L’attesa è tanta e l’atmosfera tra i tifosi è già calda.

Saranno un centinaio, non di più, i fans della Vuelle che sabato sera avranno la fortuna di vedere l’esordio di Jazz Johnson dal vivo. Sono arrivate le regole in vista del match di Cento che i tifosi pesaresi stavano aspettando per organizzare la trasferta alla Baltur Arena (ore 20.30). L’ Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive ha stabilito alcune misure di sicurezza: numero massimo di 100 biglietti, nel solo settore ospiti, e per i soli residenti in provincia di Pesaro-Urbino da acquistare entro le 19 di venerdì 6 febbraio; possibilità di richiedere alla tifoseria organizzata l’acquisto di biglietti (fino ad esaurimento posti) e prenotazione del posto in pullman; obbligatorietà di trasporto collettivo con pullman organizzati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le regole per Cento: trasferta possibile solo in pullman

Approfondimenti su Cento Vuelle

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cento Vuelle

Argomenti discussi: Bonus assunzioni 2026: novità e incentivi per le imprese; Il declino dell’industria dell’auto non si ferma con la propaganda; Tutti i numeri sugli stranieri in carcere in Europa (e in Italia); La produzione aumenta, l’Ue li regola e i Pfas negli oceani diminuiscono fino al 60 per cento. Ma gli...

Merate: studenti protestano per le nuove regole sull’intervallo, ma la preside tira dritto Continua a far discutere la scelta della dirigente scolastica dell’Istituto Manzoni di prevedere che l’intervallo si faccia con le classi separate. Oltre cento studenti chiedono il ri - facebook.com facebook

Anche la cucina rientra nel bonus mobili 2026: le regole per ottenere lo sconto fiscale del 50 per cento per l'acquisto di arredi, piano cottura ed elettrodomestici - Irpef / Pubblico, Agenzia delle Entrate, Agevolazioni fiscali x.com