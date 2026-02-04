le nuove forme di radicalismo online passano per il looksmaxxing

La chirurgia estetica maschile sta diventando un fenomeno di massa. I numeri lo confermano: tra il 2018 e il 2024, gli interventi sugli uomini sono aumentati del 95 per cento, secondo i dati dell’International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Sempre più uomini scelgono di cambiare aspetto, spesso online, alimentando nuove forme di radicalismo.

La chirurgia estetica maschile è diventata un fenomeno mainstream. Secondo alcuni dati riportati dall' International Society of Aesthetic Plastic Surgery – azienda leader mondiale nel campo della chirurgia estetica – tra il 2018 e il 2024 il numero degli interventi chirurgici sugli uomini è aumentato del novantacinque per cento. Se si guarda ai numeri dei trattamenti non chirurgici, il numero sale al 116 per cento. I cambiamenti delle norme sociali, il progresso tecnologico e la trasformazione della percezione della mascolinità stanno spingendo sempre più uomini verso trattamenti estetici, invasivi e non, con l'obiettivo di migliorare l'aspetto, rafforzare la stima di sè e sembrare giovani, più a lungo.

CLAVICULAR il RE del LOOKSMAXING È RIDICOLO

