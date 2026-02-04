Le notizie più importanti di oggi 4 febbraio 2026 a Latina e in provincia

Questa mattina a Latina sono arrivati i primi mezzi per la pulizia delle strade dopo la neve. Le strade principali sono state già liberate e si circola con più facilità rispetto a ieri. Alcuni residenti hanno segnalato poche difficoltà, mentre le scuole hanno deciso di restare chiuse anche oggi per sicurezza. La neve ha creato disagi, ma ora la situazione sembra migliorare passo dopo passo.

Le notizie di oggi a Latina e provincia: ecco qui, in breve, il racconto di questo mercoledì 4 febbraio attraverso i fatti principali che hanno interessato il territorio pontino.- Un uomo di Monte San Biagio ha perso la vita oggi a Pontecorvo: l’uomo ha accusato un malore mentre era alla guida.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Questa domenica 1 febbraio 2026, Latina e i paesi vicini vivono una giornata di eventi vari.

Oggi a Latina e in provincia sono accaduti diversi fatti che hanno attirato l’attenzione.

