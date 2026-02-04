Ieri pomeriggio, il Brescia è tornato in campo per l’allenamento dopo il giorno di riposo. Il giudice ha deciso di squalificare Portanova per un turno, lasciando il giocatore fuori dalla prossima partita. Sono ripresi gli esercizi con il tecnico Davide Dionigi, che ha già fatto correre i nuovi arrivati: Yeferson Paz, Mateus Lusuardi e Tommaso Fumagalli, al primo allenamento con la squadra.

Ieri pomeriggio ripresa degli allenamenti agli ordini di Davide Dionigi, dopo il riposo di lunedì, con diverse novità: prime corse ai campi d’allenamento, infatti, per Yeferson Paz, esterno, Mateus Lusuardi, difensore, e Tommaso Fumagalli, attaccante. Sotto un cielo grigio hanno svolto la prima seduta diretta dal tecnico reggiano, pronto a ritornare in panchina sabato in Calabria (ore 15), dopo aver scontato la squalifica con la Juve Stabia. Chi non sarà a Catanzaro, invece, sarà Manolo Portanova: confermato lo stop di un turno per la quinta ammonizione rimediata. Martedì, però, avrà modo di ritrovare subito il campo visto che arriverà a Reggio il Mantova per il turno infrasettimanale (ore 20). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le news: il giudice ha squalificato Portanova per un turno. Primo allenamento per i tre ultimi arrivati

Approfondimenti su Portanova Squalifica

Lang ha completato con successo le visite mediche e oggi ha sostenuto il suo primo allenamento con il Galatasaray.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Portanova Squalifica

Argomenti discussi: Io giudice dico Sì alla riforma perché l’Anm punisce chi è fuori dal sistema; Separazione, il giudice nega l’affidamento condiviso del cane all’ex marito: Sono cose; Il nuovo giudice del Tribunale di appello ha giurato fedeltà alla Costituzione e alle leggi; Dietro le violenze di piazza, una borghesia che tollera. C’è un giudice a Torino.

Garlasco, il giudice Vitelli rompe il silenzio e spiazza tutti.Il nodo giudiziario del delitto di GarlascoIl caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco resta uno dei più complessi della cronaca giudiziaria it ... assodigitale.it

Gender gap salariale. Le lavoratrici potranno rivolgersi al giudiceLo prevede il nuovo decreto che recepisce la direttiva Ue sulla trasparenza retributiva. Il datore ha un anno per colmare i divari, prima di arrivare ... repubblica.it

#Calcio #Copertina #Costieranews Sorrento: arrivati Portanova e Diop x.com

#SerieB. #Reggiana-#Cesena 1-2. Padroni di casa in vantaggio con un gol di #Portanova, romagnoli la ribaltano con la doppietta di #shpendi https://stanleybet.news/serie-b-reggiana-cesena-1-2-decisiva-la-doppietta-di-shpendi/ - facebook.com facebook