I capelli ricci sono di nuovo al centro dell’attenzione. Le tendenze del 2026 puntano sui ricci, che dividono molte persone ma piacciono a chi li ama. I tagli si fanno più audaci e si fanno notare, anche se non tutti sono pronti a cambiare stile. È un anno di grandi scelte per chi vuole esprimere personalità attraverso i capelli.

Divisivi, ma bellissimi. I capelli ricci 2026 sono tra le tendenze capelli più forti dell’anno, e non ci sorprende sapere perché. E il bello è che chi li ha spesso non li apprezza del tutto, e passa anni a combattere il loro volume, a lisciarli e contenerli. Chi invece non nasce con i capelli ricci, prova in tutti i modi a replicarli, spesso con scarsi risultati. È difficile replicare la loro texture, così come la loro essenza ribelle e indomabile che vantano da sempre. Ma qualcosa sta cambiando. una nuova consapevolezza investe chi ha capelli mossi e ricci e afro. Che li porta e li mostra, ora, con grande orgoglio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le loro Maestà, capelli ricci: i tagli di tendenza del 2026

Approfondimenti su Maestà Capelli

Tagli Per Capelli Ricci 2026

