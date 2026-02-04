Le famiglie sono stanche di vivere assediate dai turisti che entrano addirittura nelle case

Le famiglie di Velkolínec sono stanche di convivere con i turisti che attraversano ogni giorno il loro villaggio. Molti di loro si lamentano perché i visitatori entrano persino nelle case private, invadendo la loro privacy. La gente chiede più rispetto e controlli per fermare questa invasione che sta trasformando il paesino in un vero e proprio zoo.

Vlkolínec si trova nel cuore dei monti Velka Fatra, in Slovacchia; un luogo che sembra essere rimasto sospeso in una fiaba del Settecento. Case di legno dai colori pastello, tetti di scandole di cedro e una tranquillità che, sulla carta, dovrebbe essere il sogno di chiunque cerchi rifugio dalla modernità. È un gioiello architettonico che dal 1993 è protetto dall'UNESCO. Eppure, oggi questo piccolo villaggio sta facendo parlare di sé per una richiesta senza precedenti: la rinuncia a quel titolo prestigioso che lo ha reso famoso nel mondo.

