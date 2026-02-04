La regione si muove rapidamente per aiutare Nora, la bambina affetta da una grave malattia. Il presidente della Regione ha promesso il massimo impegno per trovare una soluzione il prima possibile. Nel cuore della Sicilia, tra i monti dell’Etna e le valli di Enna, la comunità si unisce per sostenere la piccola e la sua famiglia in questa difficile sfida.

Nel cuore della Sicilia, tra i monti dell’Etna e le valli di Enna, si è acceso un dramma che non riguarda solo una bambina, ma tutta una comunità che si stringe intorno a lei. Nora, una piccola di appena sei anni affetta da retinoblastoma, un tumore raro che colpisce la retina, è da oltre tre mesi ricoverata in tre diverse città: Siena, Padova e Roma. Il suo percorso terapeutico, lungo e devastante, ha portato i genitori, Gaetano e Alessandra, a trasferirsi in una sorta di esilio permanente, tra ospedali, appuntamenti con specialisti e notti insonni. La loro casa, a Enna, è diventata un luogo di ricordi, mentre la vita si è spostata in camere d’ospedale, tra sedute di chemioterapia e attese interminabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Le cure per Nora, il presidente della Regione: “Massimo impegno per rapida soluzione”

Approfondimenti su Nora Regione

Calenda critica la nomina di Fico come presidente della Regione, evidenziando la mancanza di competenze ed esperienza nel settore.

Questa mattina il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, si è rivolto direttamente alla Regione Campania per chiedere più attenzione alle zone montane.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Nora Regione

Argomenti discussi: La bimba malata di cancro e le costose cure per salvarla, la famiglia: Aiutateci col 5×1000; Il commovente lieto fine di Nora, la gatta malata scomparsa dopo una consegna Amazon; Ferita dalla mareggiata, ecco Nora dopo il passaggio del ciclone Harry -VIDEO.

Le cure per Nora, il presidente della Regione: Massimo impegno per rapida soluzioneIl presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo l’articolo di ViviEnna, afferma di seguire la vicenda per fornire alla famiglia della piccola malata di cancro gli aiuti necessari. vivienna.it

La bimba malata di cancro e le costose cure per salvarla, la famiglia: Aiutateci col 5×1000Nora ha 6 anni, pesa 12 chili, ha un solo occhio e in questi giorni affronta il secondo ciclo di chemioterapia. I genitori chiedono un contributo per le cure. vivienna.it

Cristian Collu, chef e titolare di Cucina Machrì a Nora, racconta il suo approccio alla cucina di mare : emozione, territorio e profumi autentici della Sardegna. Ma dietro ogni piatto c’è anche studio, sicurezza e conoscenza. Durante il corso della Stagionell - facebook.com facebook