Le cerimonie del daruma in Giappone | dove vedere i roghi sacri che liberano i sogni

In Giappone, le cerimonie del daruma attirano molti curiosi. Migliaia di bambole rotonde con il volto barbuto vengono incendiate in falò altissimi. Le fiamme bruciano i desideri scritti a mano, le speranze di un anno e anche i sogni che non si sono realizzati. È un rito che, tra fuoco e tradizione, permette alle persone di liberare i sogni e lasciarli andare.

Migliaia di bambole rotonde dal volto barbuto ardono in un falò alto diversi metri. Le fiamme divorano desideri dipinti a mano, speranze custodite per un anno intero, obiettivi raggiunti e sogni infranti. Il calore è così intenso che i vigili del fuoco devono bagnare continuamente le barriere metalliche erette attorno alla pira. Intorno, una folla silenziosa osserva i propri daruma trasformarsi in cenere, mentre i monaci buddhisti intonano sutra accompagnati dal suono profondo delle conchiglie marine usate come corni cerimoniali. Questo è il daruma kuyo, un rito di purificazione che ogni anno, tra gennaio e febbraio, si ripete in diversi templi del Giappone per segnare la fine di un ciclo e l'inizio di uno nuovo.

