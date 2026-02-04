Le case Ater di via Schopenhauer tra muffa e pareti gonfie d' acqua | 175 famiglie in attesa di un intervento da 40 anni

Le case Ater di via Schopenhauer sono in condizioni disastrose. Le pareti sono gonfie d'acqua e ricoperte di muffa, mentre 175 famiglie aspettano un intervento da oltre 40 anni. Tra di loro c’è anche un anziano di 80 anni, che dice:

C'è chi ha fatto causa all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ater) per i mancati interventi di manutenzione e l'ha vinta. Ma degli operai nemmeno l'ombra. "La struttura è vetusta - denunciano gli inquilini - non basta intervenire sul soffitto, dentro le pareti c'è l'acqua. Moriremo inalando muffa e umidità" "Sono arrivato alla veneranda età di 80 anni. Gli ultimi anni che mi sono rimasti non vorrei farmeli togliere dall'Ater perché mi fa morire prima". Da un anno e mezzo, Michele è costretto a dormire in una stanza piena di muffa, insieme alla moglie Rosanna.

Le liste d’attesa nelle case di riposo di Parma sono ferme da mesi.

A Cattolica, 175 famiglie sono in attesa di una casa, evidenziando l’importanza dell’edilizia residenziale pubblica.

