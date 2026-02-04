Questa mattina, nel cuore di Milano, si sono riaccese le luci sulla mostra

C’è un punto preciso, entrando nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale a Milano, in cui si ha la sensazione fisica che il tempo smetta di procedere in avanti e cominci invece a depositarsi, a stratificarsi. Le pareti scarnificate, le ferite lasciate dai bombardamenti del 1943, i corpi mutilati delle cariatidi che un tempo sostenevano la balconata non sono semplice contesto: sono materia viva, memoria incorporata nell’architettura. È in questo spazio, già carico di una storia di distruzione e sopravvivenza, che Anselm Kiefer ha scelto di collocare Le Alchimiste (dal 7 febbraio al 27 settembre 2026), una mostra che non si limita a essere vista, ma va attraversata come un paesaggio mentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Le Alchimiste" rinascono dalle rovine della nostra civiltà

