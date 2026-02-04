Le agevolazioni per chi sceglie mezzi alternativi

Da oggi, chi si muove con mezzi alternativi può contare su alcune agevolazioni. Il nuovo piano per gli spostamenti da e per il Santa Maria Nuova punta a facilitare i cittadini e i lavoratori, puntando anche sulla mobilità sostenibile. Le novità prevedono incentivi e sconti per chi sceglie di usare biciclette, scooter elettrici o altri mezzi ‘green’. L’obiettivo è alleggerire il traffico e ridurre l’inquinamento nel quartiere.

Il nuovo assetto per gli spostamenti da e per il Santa Maria Nuova, nell'interesse dei cittadini ma soprattutto dei lavoratori, tiene conto anche della mobilità 'green'. Una prima volontà espressa dall'azienda Usl è quella di "potenziare ulteriormente gli spazi in sicurezza per le biciclette dei dipendenti che decidono di recarsi al lavoro con questo mezzo". Le due ruote ecologiche potrebbero risultare un vantaggio anche grazie ai contributi erogati attraverso il progetto regionale " Bike to Work ", che prevede un incentivo di 20 centesimi a chilometro, fino a un massimo di 50 euro mensili, per i dipendenti del distretto di Reggio Emilia.

