Le acque alte continuano ma il Carnevale è salvo E il porto si organizza

Questa mattina Venezia si sveglia con il Mose che si solleva, come previsto, per gestire le acque alte. L’operazione si ripete anche stanotte, in coincidenza con i due picchi di marea previsti. La città, nonostante le alte onde, riesce a mantenere il Carnevale aperto e vivo. Il porto si organizza per affrontare le sfide di un’altra giornata di acqua alta, mentre i residenti e i visitatori continuano a sperare in condizioni più stabili.

Mose alzato giorno e notte, grosse pozze in piazza San Marco, ma complici gli orari dei picchi, pochi disagi per gli eventi. Laguna chiusa, orari di entrata e uscita delle navi regolati. La nuova quotidianità di Venezia? Anche oggi il Mose sarà sollevato al mattino, e poi di nuovo stanotte, in occasione dei due picchi di marea. Come accaduto ieri, lunedì, domenica, e come potrebbe accadere di nuovo fino a venerdì. Una dozzina di alzate in una settimana. Non è un record, e alla fine della stagione neppure ci sarà un record (perché a dicembre e gennaio le alzate sono state una manciata in tutto), ma è una tendenza.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Un carabiniere si tuffa nelle acque del porto per salvare una bambina di 9 anni che era caduta in acqua durante i fuochi d’artificio per la Madonna del Mare.

