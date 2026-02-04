La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Bologna, rafforzando una linea chiara sull’assegno di divorzio. La sentenza sottolinea che non spetta di diritto se uno dei due ex coniugi si trova in condizioni economiche più svantaggiate. L’avvocata di famiglia commenta che questa decisione dà uno stimolo ai giudici a valutare più attentamente i sacrifici di ciascuno.

"La decisione della Corte di Cassazione, che conferma quanto già stabilito dalla Corte d'Appello di Bologna, rafforza in modo netto un orientamento ormai consolidato: l'assegno di divorzio non è dovuto in automatico se c'è uno squilibrio tra le condizioni economiche degli ex coniugi". A spiegarlo è l'avvocata Valeria De Vellis, specializzata in diritto di famiglia. Cosa dice la Cassazione? "Non è sufficiente dimostrare l'esistenza di uno squilibrio economico. Chi chiede l'assegno deve provare anche che la sua condizione economica deteriore è la conseguenza diretta di rinunce a migliori prospettive di lavoro e di guadagno fatte nell'interesse della famiglia e condivise con l'altro coniuge.

© Quotidiano.net - L’avvocata di famiglia: "Dai giudici uno sprone a condividere i sacrifici"

Ilia Coatti, nata il 16 dicembre 1924 a Longastrino, celebra oggi 101 anni di vita.

