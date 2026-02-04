Lavoro | Bonafoni Pd numeri infortuni nel Lazio inaccettabili sabato manifestazione Colleferro

La deputata del Partito Democratico, Bonafoni, non nasconde la sua preoccupazione per i numeri degli infortuni sul lavoro nel Lazio. I dati parlano chiaro: la situazione è grave e richiede interventi immediati. Sabato, a Colleferro, si terrà una manifestazione per chiedere maggiore sicurezza e attenzione alle condizioni dei lavoratori.

I dati relativi agli infortuni sul lavoro nel Lazio "confermano un quadro estremamente preoccupante che non può essere ignorato. Le oltre 44 mila denunce registrate nel 2025, con un incremento del 7,2 per cento rispetto all'anno precedente, insieme agli 89 incidenti mortali, raccontano una realtà che impone scelte e interventi urgenti. A destare particolare allarme è l'aumento degli infortuni tra le lavoratrici e i lavoratori più anziani, spesso costretti a restare al lavoro per necessità economiche o per l'inasprimento dei requisiti pensionistici". Così in una nota Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio e coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico.

