Lavori urgenti di Aqp a Maglie Altri interventi in programma a Lecce e Cursi

A Maglie, un tronco idrico si è rotto all’angolo tra via Salvatore Fitto e via Vittorio Emanuele. Aqp sta lavorando da ore per sistemare il guasto, considerato delicato dal punto di vista tecnico. Nei prossimi giorni ci saranno altri interventi anche a Lecce e Cursi.

MAGLIE – Un intervento di riparazione urgente, definito delicato dal punto di vista tecnico, è in corso di esecuzione a Maglie per la rottura improvvisa di un tronco idrico all’angolo tra via Salvatore Fitto e via Vittorio Emanuele.Fino al termine dei lavori si rende necessario ridurre la normale.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Maglie Lecce «Interventi urgenti»: Via Tasso pianifica lavori a cinque ponti Nei prossimi mesi, via Tasso vedrà una serie di lavori urgenti sui cinque ponti della zona. Acqua potabile a Borgo Cervaro, avviati interventi urgenti per contenere l'emergenza: in programma un nuovo tronco idrico A Borgo Cervaro, a causa delle criticità idriche persistenti, sono stati avviati interventi urgenti per garantire acqua potabile. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Maglie Lecce Argomenti discussi: Lecce, per i lavori in via XXV Luglio nuove restrizioni al traffico; Lecce, via XXV Luglio verso la stretta finale: sul tavolo l’ipotesi dello stop totale al traffico; Lecce, lavori urgenti dell'AQP in via dei Ferrari: come cambia la viabilità; Traffico e modifiche alla circolazione: tutte le novità per le prossime settimane a Lecce. Lecce, lavori urgenti dell'AQP in via dei Ferrari: come cambia la viabilitàNelle notti tra il 3 e il 4 febbraio 2026, dalle 21:00 alle 06:00, AQP eseguirà lavori urgenti su via dei Ferrari e via Codacci Pisanelli, nel Comune di Lecce . L’intervento riguarda la verifica e la ... leccesette.it Lecce, lavori urgenti dell'AQP: le modifiche alla viabilitàUna serie di lavori urgenti sono annunciati per mercoledì 23 gennaio 2026, dalle 09:00 fino alle 24:00 ... leccesette.it Catanzaro, acqua sospesa in diverse zone per lavori urgenti sulla condotta - facebook.com facebook - - - : causa lavori urgenti dell'ABC in corso Garibaldi, le linee tranviarie 412- 421 limitano la corsa sulla tratta - . Linea 422 sospesa. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.