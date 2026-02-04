Lavori sulle Provinciali per aumentare la sicurezza

Da casertanews.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale sulla Provinciale 158 a Grazzanise. Le squadre sono già al lavoro per sistemare l’asfalto e rendere più sicuro il tratto, usato quotidianamente da tanti automobilisti e residenti. I lavori sono partiti da qualche giorno e dureranno ancora alcune settimane.

Strade Provinciali sotto i riflettori in questi giorni. Sono, infatti, iniziati gli interventi di rifacimento del manto stradale sulla Strada Provinciale 158, nel territorio di Grazzanise. L’intervento è finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza e la percorribilità dell’arteria.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Approfondimenti su Provinciali Grazzanise

Lavori di asfaltatura delle strade: "Obiettivo, aumentare la sicurezza"

In questi giorni a Lerici sono iniziati lavori di asfaltatura su alcuni tratti strategici delle strade, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della circolazione.

Modigliana, lavori spediti sulle due provinciali

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Provinciale Desman 10 Cantiere Vs Opere Ultimate Drone View

Video Provinciale Desman 10 Cantiere Vs Opere Ultimate Drone View

Ultime notizie su Provinciali Grazzanise

Argomenti discussi: Canavese, chiusure temporanee sulle Provinciali 72 e 222 per lavori stradali; In programma lavori sulle strade provinciali; Lavori in corso su strade provinciali e regionali: modifiche alla viabilità fino al 2026; Notiziario della viabilità di lunedì 2 febbraio 2026.

lavori sulle provinciali perLavori ok sul versante. Calice, la via riaperta senza più limitazioniLa Provincia resta all’opera nell’area per altre criticità a partire dall’intervento sul ponte in località Villagrossa . msn.com

Al via i lavori notturni sulle strade provinciali per 1 milione e 400mila euroCantieri programmati per la riqualificazione del manto stradale nel corso di ottobre. Il vicepresidente Valois sottolinea l’impegno della Provincia per la sicurezza e la manutenzione del sistema ... bergamonews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.