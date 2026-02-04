Lavori sulle Provinciali per aumentare la sicurezza

Sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale sulla Provinciale 158 a Grazzanise. Le squadre sono già al lavoro per sistemare l’asfalto e rendere più sicuro il tratto, usato quotidianamente da tanti automobilisti e residenti. I lavori sono partiti da qualche giorno e dureranno ancora alcune settimane.

Strade Provinciali sotto i riflettori in questi giorni. Sono, infatti, iniziati gli interventi di rifacimento del manto stradale sulla Strada Provinciale 158, nel territorio di Grazzanise. L'intervento è finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza e la percorribilità dell'arteria.

