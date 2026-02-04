Lavori stradali a S131 DCN con limitazioni tra galleria ‘S’Iscala’ e 10 febbraio

L’ANAS ha deciso di chiudere temporaneamente una parte della strada tra la galleria ‘S’Iscala’ e il 10 febbraio. I lavori servono a riparare i danni causati da un incidente avvenuto all’interno della galleria di Budoni. Per tutta la settimana, il traffico sarà limitato e gli automobilisti devono prepararsi a possibili disagi. Le autorità invitano chi percorre quella strada a pianificare rotte alternative.

**L'ANAS ha annunciato un'intera settimana di limitazioni al traffico sulla SS 131 DCN, in seguito a danni provocati da un incidente all'interno della galleria 'S'Iscala', in località Budoni (OT). Le chiusure, previste fino al 10 febbraio, saranno temporanee, con orari diversi per ogni giorno della settimana. La strada statale, che collega la zona di Nuoro a quella di Olbia, è stata colpita da interventi di manutenzione per risanare la sicurezza dopo l'incendio avvenuto il 2 gennaio.** La galleria 'S'Iscala', situata nel territorio del comune di Budoni, ha registrato un incidente significativo a gennaio, con un veicolo che andò in fiamme dentro il tunnel.

