Lavori per il sovrappasso Santa Caterina nuove modifiche alla circolazione | Tutelato l' accesso ai residenti nella zona

Da questa mattina sono in vigore nuove modifiche alla circolazione nel quartiere Santa Caterina. Le vecchie disposizioni sono state revocate e sono state introdotte nuove regole per garantire l'accesso ai residenti della zona. La polizia locale ha già iniziato i controlli per far rispettare le nuove disposizioni e limitare i disagi ai cittadini che vivono lì.

Revocate le precedenti modifiche alla circolazione sulle strade Santa Caterina e Massimi Losacco, introdotte nuove disposizioni. È questa la decisione dell'amministrazione locale, siglata attraverso un'ordinanza dirigenziale, in seguito alle numerose segnalazioni pervenute al call center cantieri.

