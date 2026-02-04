Il gruppo consiliare della lista di Serena Arrighi critica il consigliere Massimiliano Manuel, che aveva ringraziato il governo per i progetti in corso sul territorio. Secondo gli esponenti di Arrighi, invece, i lavori promessi sono ancora lontani dall’essere completati e non c’è motivo di festeggiare. La polemica si accende mentre le opere pubbliche restano al palo e i cittadini aspettano ancora risposte concrete.

Il gruppo consiliare della lista Serena Arrighi sindaca stigmatizza l’intervento del consigliere Massimiliano Manuel che aveva ringraziato il governo per i progetti in atto sul territorio. "Programmazione, progettazione e tanto lavoro da parte di uffici e amministrazione: è grazie a tutto questo che sarà allestito il capannone ex Cat di Avenza e si interverrà sulla cinta muraria del castello di Moneta - scrivono dal gruppo consiliare -. Anziché cercare di arrogarsi meriti che non ha il consigliere Manuel studi come funzionano le istituzioni democratiche. Ad Avenza in questi mesi si è completato il recupero dell’ex Capannone Cat. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Lavori in corso merito del Comune"

