Lavori in corso a Sturla | il piano per proteggere il litorale dall’erosione dopo anni di attesa

A Sturla sono iniziati i lavori per proteggere il litorale dall’erosione. Dopo anni di parole, promesse e progetti mai realizzati, ora si vede qualche movimento concreto. Le ruspe sono entrate in azione e gli operai lavorano per mettere in sicurezza la spiaggia. È una svolta che i residenti aspettavano da tempo.

Il mare ha ripreso a parlare, a Sturla. Dopo anni di attesa, di promesse, di progetti abbandonati e di piani rimasti sulla carta, finalmente qualcosa si muove. Non è un’immagine di fantasia, né un’istantanea da cartolina. È un cantiere reale, iniziato sotto la pioggia sottile del 4 febbraio 2026, con i lavori che avanzano a fatica ma con determinazione. A Genova, lungo il litorale che si estende tra il parco di Nervi e la punta di Capo di Nervi, la spiaggia di Sturla – la seconda più lunga della costa ligure – si trova al centro di un’emergenza ambientale che non può più essere ignorata. L’erosione ha scavato profondi solchi nella sabbia, le onde si sono fatte più aggressive, e la linea di confine tra terra e mare si è spostata di decine di metri in pochi anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lavori in corso a Sturla: il piano per proteggere il litorale dall’erosione dopo anni di attesa Approfondimenti su Sturla Litorale Lierna riqualifica il litorale: "Proteggeremo gli edifici dall'erosione del lago" Difese a mare di Sturla, a che punto siamo con il progetto anti erosione La regione ha aggiornato i lavori per le difese a mare di Sturla. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Sturla Litorale Argomenti discussi: Cantieri in città dal 30 gennaio al 5 febbraio: viabilità alternativa e lavori in corso; Tutti i lavori in corso sulle strade di Bologna; Al via i lavori su Corso Umberto I: il dispositivo di circolazione in vigore fino al 14 maggio 2027; Lavori stradali nel quartiere di Saione. Erogazione mutuo con lavori di ristrutturazione in corsoHo fatto il preliminare di acquisto prima casa dal notaio con trascrizione presso l'A.E. con immissione in possesso prima del rogito (due mesi prima) per poter effettuare alcuni lavori di ristrutturaz ... corriere.it Sony vuole tornare in pista: lavori in corso per i nuovi Xperia 1 VIII e 10 VIIIDopo un 2025 difficile, Sony vorrebbe rimettersi in carreggiata con dei nuovi dispositivi (tra cui un flagship) dal respiro globale. msn.com Lavori in corso sulla rete fognaria Proseguono gli interventi per il miglioramento delle fognature sul territorio comunale. In strada Montefeltro, nella zona di Quartiere 5 - Cattabrighe, Vismara, Torraccia, sono in corso i lavori di rifacimento della fognatura bi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.