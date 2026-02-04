Lavori di prevenzione a Librizzi | intervento strutturale per ridurre il rischio di frane in contrada Nasidi

Mercoledì 4 febbraio 2026, alle 14.49, il cielo di Librizzi si è fatto grigio e pesante. Inizia un intervento importante per mettere in sicurezza la contrada Nasidi, dove si lavora a un progetto di prevenzione delle frane. I lavori sono stati avviati con l’obiettivo di rafforzare la stabilità del terreno e proteggere case e strade. La gente del posto osserva con attenzione, sperando che questa operazione porti risultati duraturi.

Mercoledì 4 febbraio 2026, alle 14.49, il cielo basso e plumbeo di Librizzi ha accompagnato l’inizio di un’opera che potrebbe cambiare il destino di un intero quartiere. A contrada Nasidi, zona periferica del comune siciliano che da anni vive al limite del disastro, sono finalmente partiti i lavori di messa in sicurezza del versante più instabile della zona. Il via libera è arrivato dalla Regione Siciliana, che ha ufficialmente aggiudicato l’intervento a un raggruppamento di imprese coordinato dalla Alfano Srl di Cianciana. L’importo complessivo dell’opera, finanziato con fondi regionali, ammonta a 1,5 milioni di euro, con un ribasso del 27,2% rispetto alla stima iniziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lavori di prevenzione a Librizzi: intervento strutturale per ridurre il rischio di frane in contrada Nasidi Approfondimenti su Librizzi Nasidi Frane, al via i lavori di consolidamento del centro abitato di Librizzi Rischio frane a Gesso e in contrada Scoppo, il Comune annuncia la messa in sicurezza Il Comune ha avviato interventi di messa in sicurezza nelle aree di Gesso e Contrada Scoppo, colpite dalle frane conseguenti alle abbondanti piogge di gennaio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Librizzi Nasidi Argomenti discussi: Sicurezza sul lavoro, piattaforma informatica per prevenire infortuni; Sicurezza sul lavoro e vigilanza: il caso Lombardia e la necessaria valorizzazione del Tecnico della Prevenzione; La Regione Lombardia affida a liberi professionisti le attività di vigilanza sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro; La sicurezza sul lavoro entra in una nuova era: cosa cambia davvero dal 2026. Frane, a Polizzi Generosa via libera ai lavori di consolidamento sulla statalestrada statale 643 Polizzi Generosa Via libera ai lavori di consolidamento del versante a ... msn.com Luras, via ai lavori di prevenzione sul Riu PedralzaCon un investimento complessivo di 36.138 euro, il Comune avvia un intervento di manutenzione del Riu Pedralza. «Non si tratta di una semplice operazione di pulizia – afferma il sindaco, Leonardo ... unionesarda.it Interventi di prevenzione dissesto idrogeologico Procedono i lavori sul ramo del torrente Gerosa vicino a Villa Sabaino - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.