Lavori avviati ma il parco urbano di Camaro resta in attesa | cantieri aperti opere ferme e aspettative delusi

A Messina, i lavori al parco urbano di Camaro sono partiti, ma ancora senza risultati visibili. I cantieri sono aperti da mesi, ma le opere sono ferme e le aspettative della gente restano deluse. Dopo il passaggio dei terreni dal Commissariato al Comune, nessuna novità concreta si vede ancora. La situazione resta in stallo e i cittadini aspettano che qualcosa cambi.

Il 4 settembre scorso, a Messina, sotto il ponte dell'ex linea ferroviaria di Camaro Sottomontagna, si è consumato un momento simbolico: il passaggio ufficiale dei terreni dalla Struttura Commissariale per il Risanamento al Comune. Era l'atto formale che doveva aprire la strada a un'opera che da anni i residenti aspettano con ansia. Il progetto? La realizzazione di un parco urbano attrezzato, un'area verde pensata per diventare il cuore sociale del quartiere di Camaro San Paolo. Eppure, cinque mesi dopo, il cantiere è ancora un'immagine di silenzio. Niente escavatori, nessun rumore di martelli, solo erba alta, cartelli di divieto e un'aria di abbandono che sembra non voler lasciare il posto a nulla.

