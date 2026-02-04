Lavoratori domestici per il 2026 aumento dei contributi | tutte le novità dell’Inps

L’Inps ha annunciato che nel 2026 i contributi per i lavoratori domestici, come colf e badanti, aumenteranno. La variazione riguarda tutte le assunzioni e si applica a partire dall’anno prossimo. Le famiglie e le agenzie si preparano a gestire costi più alti, mentre le autorità spiegano che il nuovo sistema serve a garantire maggiori tutele.

L’Inps ha comunicato le variazioni dei contributi per i lavoratori domestici, quindi principalmente colf e badanti, da applicare nel 2026. Un cambiamento che avviene ogni anno e che per i prossimi 12 mesi consisterà in un aumento dell’1,4%. L’Istituto ha comunicato anche alcuni dettagli sulle norme per regolamentare il lavoro domestico. Rimarranno invariate quelle legate ai contratti a termine, mentre saranno aggiornate le fasce contributive e ci saranno importanti novità per quanto riguarda gli incentivi a ritardare la pensione. Contributi dei lavoratori domestici, l’aggiornamento per il 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lavoratori domestici, per il 2026 aumento dei contributi: tutte le novità dell’Inps Approfondimenti su Lavoratori Domestici Firmato il contratto dei metalmeccanici, arriva l’aumento per 1,5 milioni di lavoratori. Clausola anti-inflazione e orari ridotti, ecco tutte le novità Inps, misure di sostegno al reddito: ecco le novità del 2026 per lavoratori e famiglie La legge di Bilancio 2026 ha aggiornato le misure di sostegno al reddito gestite dall’Inps, introducendo novità e modifiche normative. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Colf e Badanti 2026 | Nuovi Pagamenti INPS: La Guida Completa Ultime notizie su Lavoratori Domestici Argomenti discussi: INPS: Lavoro Domestico – importo dei contributi dovuti per l’anno 2026; Lavoratori domestici: aggiornati i contributi per il 2026; Lavoratori domestici: aggiornati i contributi; Lavoro domestico: aggiornati i contributi 2026. Lavoratori domestici, per il 2026 aumento dei contributi: tutte le novità dell’InpsNovità per i lavoratori domestici e per i loro datori di lavoro a partire dal 2026 soprattutto per quanto riguarda i contributi ... quifinanza.it INPS 2026: contributi lavoro domestico, aliquote, esoneri e regole sui contratti a termineL'INPS aggiorna al 2026 i contributi per lavoratori domestici: aumenti ISTAT, esoneri confermati e nuove regole INPS da conoscere ... investireoggi.it Contributi INPS lavoratori domestici 2026: la tabella con gli importi per colf e badanti - facebook.com facebook Colf e badanti, dall'INPS arrivano le tabelle per il calcolo dei contributi dovuti dalle famiglie per i lavoratori domestici nel 2026. Importi in leggero aumento rispetto al 2025 - Leggi e prassi / Pubblico, INPS x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.