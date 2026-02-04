Lavoratori con disabilità nuova legge Il Pd incalza la Regione assicura | Tuteleremo le assunzioni dirette

La nuova legge sulle assunzioni di persone con disabilità ha riacceso il dibattito. Il Pd chiede chiarimenti, mentre la Regione promette di tutelare le assunzioni dirette. Tuttavia, resta ancora un mistero perché queste norme siano state inserite in un decreto sulla sicurezza del lavoro, il numero 159. La questione divide gli addetti ai lavori e crea confusione tra chi cerca di capire le reali intenzioni dietro questa scelta legislativa.

Resta da capire perché le nuove norme sugli inserimenti occupazionali delle persone con disabilità siano state incluse in un decreto legge focalizzato sulla sicurezza del lavoro, il 159 per l'esattezza. Certo appare, invece, che tali norme debbano essere riviste perché rischiano di ridurre le assunzioni dirette delle persone con disabilità nelle aziende e perché il contestuale allargamento degli enti che possono provvedere a questo tipo di inserimenti può andare a scapito della qualità del servizio reso ai lavoratori con disabilità, finora curato dalle coopertive sociali di tipo B che hanno via via affinato le competenze.

