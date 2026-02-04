Lavoratori call center Treglio i sindacati | Tempi celeri per evitare altre dimissioni

I lavoratori del call center di Treglio restano in attesa di risposte concrete. I sindacati chiedono tempi brevi per trovare una soluzione e evitare nuove dimissioni. I dipendenti, trasferiti dall’Aquila, sono preoccupati per il futuro e chiedono certezze. La questione è stata affrontata ieri pomeriggio durante la conferenza dei capigruppo all’Aquila, dove sindacati e assessore alla sanità hanno discusso della situazione. Ora si aspetta un intervento rapido per risolvere la situazione.

La conferenza dei capigruppo, nell'incontro di ieri pomeriggio, 3 febbraio, all'Aquila, ha ascoltato sindacati e assessorato alla sanità, sulla vicenda che interessa i lavoratori e le lavoratrici del servizio di prenotazione Cup, originariamente impiegati della sede di Treglio e oggi trasferiti a.

