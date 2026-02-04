Lavorare per un algoritmo | l’idea inquietante di rentahumanai

L’idea di far lavorare esseri umani dietro un algoritmo diventa sempre più concreta. Rentahuman.ai permette agli agenti di intelligenza artificiale di pagare persone reali per compiere attività fisiche. È una novità che sembra uscita da un film di fantascienza, ma ormai è realtà. La cosa lascia alcuni a chiedersi fino a che punto si spingeranno queste nuove tecnologie.

Sembra fantascienza o un incubo digitale, dipende dai punti di vista, eppure è già realtà: gli agenti di intelligenza artificiale ora possono pagare esseri umani per svolgere attività fisiche. Succede su ‘rentahuman.ai’, piattaforma presentata da Alex, sviluppatore legato a Uma Protocol e Across Protocol, in un video pubblicato su X. Già il titolo nella homapage del sito è abbastanza inquietante e provocatorio “I Robots hanno bisogno del tuo corpo”. Scopriamo di più. AI Artificial Intelligence technology for data analysis, research, planning, and work generate. Man uses a laptop and AI assistant dashboard. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

