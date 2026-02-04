Laurea a riscatto | le nuove opportunità per colmare i requisiti pensione

A partire dal 1995, un 53enne del Nord Italia può chiedere di riscatrare gli anni della laurea per aumentare i suoi anni di contributi. La misura permette di colmare i buchi nei versamenti e avvicinarsi alla pensione. Ora, con le nuove opportunità, molti si stanno informando per capire come funziona e se conviene.

**Le pensioni a riscatto: il caso della laurea e il problema dei buchi contributivi** A partire dal 1995, il 53enne residente in una città del Nord Italia è iscritto alla Gestione Commercianti dell'INPS. Ha maturato contributi fino a un certo punto, ma due anni di inattività lo hanno lasciato con un buco nella sua storia professionale. La domanda, posta a un gruppo di esperti, è: **è conveniente riscattare la laurea** per colmare quegli anni e ottenere una pensione a tempo debito? È una questione sempre più frequente tra coloro che, pur avendo maturato un'esperienza lavorativa sufficiente, si ritrovano con un gap nel contributo.

Chi è nato tra il 1968 e il 1975 e si avvicina alla pensione potrebbe beneficiare delle nuove regole sul riscatto laurea.

Dal 1° gennaio 2031, le nuove regole sul riscatto laurea influenzeranno chi desidera ottenere la pensione anticipata basata sull’anzianità contributiva.

