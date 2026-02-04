L’attacco del ministro Piantedosi | A Torino dinamiche terroristiche c’è chi protegge i delinquenti

Il ministro Piantedosi torna a parlare e questa volta punta il dito contro Torino, accusando di avere “dinamiche terroristiche”. In un’intervista, dice che ci sono persone che proteggono i delinquenti, creando tensione e dividendo ancora di più il dibattito politico. Piantedosi vuole spingere verso una risoluzione comune, ma le sue parole rischiano di alimentare ulteriori polemiche.

Roma, 4 febbraio 2026 – Per spianare la strada alla risoluzione comune proposta da Giorgia Meloni, il ministro Matteo Piantedosi sceglie una strategia paradossale: l'attacco frontale. Più che un'informativa, quella che va in scena alla Camera è una vera e propria requisitoria contro l'opposizione. Il titolare del Viminale non si limita a condannare i violenti, anzi i «delinquenti», evocando scenari cupi: «Stiamo registrando un innalzamento dello scontro che richiama dinamiche squadristiche e terroristiche del nostro passato». Il suo affondo colpisce anche i «sedicenti manifestanti pacifici», colpevoli di aver fatto «scudo fisico, aprendo gli ombrelli, per impedire che fossero visti i gruppi più violenti mentre si travisavano per l'assalto».

