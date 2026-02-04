L’Argentina e l’eterno ritorno dei problemi con le statistiche

Questa volta i problemi con le statistiche tornano a farsi sentire in Argentina. La polemica riguarda non solo i dati passati, ma anche quelli più recenti, che sembrano presentare ancora incongruenze e imprecisioni. Le autorità sono sotto pressione, mentre i critici chiedono maggiore trasparenza. La questione si ripresenta come un vecchio refrain, alimentando dubbi e tensioni nel paese.

Non si tratta della manipolazione dei dati statistici degli anni passati, ma non è un bel segnale per l’Argentina. Le dimissioni di Marco Lavagna da direttore dell’Indec (l’istituto statistico argentino) sono arrivate come un fulmine a ciel sereno, dopo un’intervista radiofonica del ministro dell’Economia Luis Caputo. Quando Caputo ha fatto delle previsioni sul prossimo dato mensile di inflazione (riferito a gennaio), l’indicatore più importante per la politica e l’economia argentina, indicando un 2,5 per cento mensile, Lavagna ha capito che era il momento di lasciare. Il dissenso non riguarda l’autenticità dei numeri, ma l’autonomia dell’istituto su una scelta metodologica preparata da molto tempo e a lungo rinviata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

